A un año de salir del gobierno, Santos pidió por la vida, la libertad y la paz

Presidente de la República, Juan Manuel Santos Foto:Presidencia

El presidente Juan Manuel Santos desde el Puente de Boyacá, lugar al que llamó el ‘altar de la patria’ aseguró que los odios y las disputas retrasaron el desarrollo de Colombia desde hace 198 años.

Comparó la situación actual del país con el recordado episodio de la ‘patria boba’ donde ganaron los conflictos y no las ideas, generando pérdidas económicas y sociales.

“No perdamos el tiempo en rencillas que no llevan a nada. No pretendamos devolver el reloj y volver a un conflicto que, por fortuna, hemos terminado. No dejemos que las diferencias de pensamiento, que son normales, nos impidan trabajar en armonía y convivencia por una Colombia mejor”.

El Jefe del Estado defendió el proceso de paz con las Farc y añadió que hace cuatro años era impensable, soñar con un país libre de la guerra.

“La guerrilla dejó sus armas y sus miembros empiezan a caminar por los senderos de la honestidad y responsabilidad”

Recordó que en aproximadamente un mes el papa Francisco llegará a Colombia e indicó que su mensaje será claro frente a la necesidad de césar los odios y encontrar el perdón como el camino hacia un futuro mejor para las futuras generaciones

El papa Francisco estará invitándonos a dar el primer paso, el más importante, que es el paso hacia la reconciliación entre todos y cada uno de los colombianos”.

Afirmó que es necesario cambiar la historia y “nuestra forma de hacer las cosas. No frenemos la esperanza ni el curso natural de la vida que nos lleva a un futuro mejor”.

Santos aseveró que está dispuesto a dar el primer paso para iniciar el proceso de la reconciliación a un año de terminar su gobierno.

“Hoy, desde el Altar de la Patria, yo, como presidente de la República, declaro que quiero dar y voy a dar ese paso, así como quieren darlo millones y millones de compatriotas”

Finalmente dijo “con la memoria de nuestros próceres y nuestros héroes en el corazón, abandonemos los odios y abracemos la vida”.