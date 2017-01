Abogado defensor y fiscalía, solicitaron preclusión de investigación por rebelión, en Caldas

Foto: Tomada del Dario LA PATRIA.

Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, se adelanta una investigación por el delito de rebelión en contra del docente universitario Jaime Alberto Pineda Muñoz, y de los estudiantes de las univerisdades de Caldas y Nacional sede Manizales, Liliana Blanco Ávila, Vladimir Castaño Gaviria, Carlos Andrés Ospina Parra, Julio César Murillo García, Andrés Felipe Álvarez, Jhoan David Rincón y Elmer Gómez, en unos hechos que habrían ocurrido en el año 2006.



El abogado Aristidez Betacurt Ciffueteli, representante de algunos de los procesados, le dijo a RCN Radio que a finales del año 2016, él y la fiscalía pidieron la preclusión de este caso, que sería el primero en Colombia.

Dijo que eso tuvo aspectos jurídicos importantes, porque sus defendidos son pensadores, tienen ideologías de izquierda, están inconformes con el gobierno nacional, pero eso no quiere decir que sean miembros de grupos armados al margen de la ley.

Aclaró que en la investigación, no se habló de armas, ni de explosivos, sólo de pensamientos diferentes a las demás personas.

Expresó que fue un juicio dispendioso, donde algunos miembros de esa organización guerrillera comparecieron bajo juramento, donde establecieron y determinaron bajo un interrogatorio ante preguntas que formuló la Fiscalía y los defensores, si era cierto o no, que esas las personas pertenecieron a las FARC.

“Ahora con la nueva justicia sobre amnisitías e indultos, se solicitó la preclusión de la investigación de acuerdo a las disposiciones vigentes, el estado colombiano que tiene que ver especialmente con la ley 1820, del 30 de Diciembre de 2016, que permite que el ente acusador oficiosamente solicite al juez de conocimiento la preclusión de la investigación por ser un delito eminentemente de corte político. No quiere decir que mis representados sean o no sean responsables, pero como la fiscalía es la que abanderó esa lucha de considerar de que ellos pertenecían a Las FARC, no le toca otra alternativa más que pedir la preclusión o como en este caso que yo la solicité, para efectos de que de por terminado ese asunto jurídico porque de acuerdo a la ley antes mencionada, se hacen beneficiarios de los mismos, después de haber sufrido una tortura por tantos años en esta investigación de corte penal por considerar que ellos hacían parte de esa guerrilla, cosa que en mi criterio nunca fue demostrado”, dijo el profesional del Derecho.

El abogado Aristidez Betacurt Ciffueteli dijo en una de las diligencias, que algunos de ellos se encuentran con medida de aseguramiento pero que dadas las circunstancias de lo que encierra esa conducta, varios pidieron asilo político en otros países suramericanos, salieron de la cárcel y ahora se encuentran con medida domiciliaria para tramitar lo antes mencionado.

La diligencia de preclusión quedó para el mes de abril, donde el juez que lleva el caso, decidirá si precluye o no la investigación