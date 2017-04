Abogado de menores abusados por sacerdote, rechazó documento de Arquidiócesis de Cali que evade responsabilidad por este delito

Elmer Montaña, abogado de menores abusados por sacerdote. Foto RCN Radio Cali.

El abogado de los tres menores abusados por un sacerdote en Cali, Elmer Montaña, calificó como un disparate el documento de la Arquidiócesis de Cali donde los religiosos deberán responder con su propio patrimonio, en caso de que se vean involucrados en actos de pederastia u otros delitos.

Dijo que es un documento que han puesto a circular en todas las parroquias con el fin de que los sacerdotes lo firmen exculpando a la iglesia católica de cualquier responsabilidad civil en caso de que algún clérigo llegare a cometer abusos sexuales en contra de niños, por lo que al parecer el documento, ha sido acogido por la iglesia a nivel nacional.

“Me genera un enorme rechazo porque la iglesia pretende hacerle una burla a la ley colombiana, produciendo un decreto que no tiene ninguna eficacia de carácter legal, porque no tiene facultades legislativas, por lo tanto no puede hacer valer ese decreto en una instancia legal”. Eso sería tanto como si los policías y soldados de Colombia firmaran documento igual, exonerando al Estado en los temas de los falsos positivos”, señaló el profesional del derecho.

“Es un disparate, lo único que demuestra es la actitud de la iglesia de tratar de sacarle el cuerpo a la responsabilidad en este tipo de asuntos que va en la línea de lo que ha venido sucediendo, primero lanza una posición respecto a la cual no ha habido ningún tipo de modificación en el sentido de señalar que los responsables de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes son las mismas víctimas y sus padres y ahora salen con este disparate que tiene que generar un rechazo por parte de la sociedad” agregó el abogado Helmer Montaña.