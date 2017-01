Abogados manizaleños, recusan a Presidenta Corte Constitucional

Foto: RCN Radio

Dos abogados de la capital de Caldas, recusaron a la Magistrada, María Victoria Calle, Presidenta de la Corte Constucional, a quien señalan de haber hecho un pronunciamiento público en el 2011, cuando se mostró en desacuerdo con las corridas de toros, es decir, ya había emitido un concepto que ahora en sala plena, debe decidir, por lo que está impedida, explica uno de los demandantes, Daniel Gutiérrez Hurtado.

“Nos encontramos que en el 2011, la Magistrada María Victoria Calle, había dado un concepto, su opinión respecto de lo que ahora le toca decidir; en este sentido y respetando el estado de derecho, según el cual las autoridades judiciales deben someterse al imperio de la ley, declaramos promover esta recusación contra la Magistrada para que se aparte de la discusión y de la votación que la alta corporación debe hacer de este tema”, explicó.

“Ella participó en un foro hace 7 años, organizado por un congresista de la República y por un reconocido defensor de los animales; foro que tenía como nombre, si mi memoria no me falla: Si en Cataluña se pudo, en Colombia se podrá”; en ese foro dio su opinión jurídica muy respetable, pero como Juez ahora, eso le impide entrar a decidir sobre la permanencia o no de las corridas de toros, porque según su perspectiva, el ordenamiento jurídico, no debería permitir esas actividades”, agregó el señor Gutiérrez Hurtado.

A la pregunta de RCN Radio sobre qué incidencia puede tener la votación si en la recusación, la Sala Plena decide apartar de la discusión a la Magistrada Calle, el abogado Daniel Gutiérrez Hurtado, respondió:

“El único motivo por el que promovimos esta acción jurídica, es el respeto por el estado de derecho; si un juez, está incurso en un impedimento para decidir o para fallar sobre un asunto que conoce, debe declararse como tal y si en esta caso la Magistrada Calle, no lo hace, las herramientas jurídicas están a disposición de los ciudadanos”, aclaró.

Esta recusación, obligó a los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional a aplazar la sesión sobre la demanda contra el maltrato animal y que pretende prohibir las corridas de toros en el país.