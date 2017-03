Absuelven al ex secretario de Cultura de Caldas por caso Teatro de Riosucio

Foto: RCN Radio.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizale, absolvió al ex secretario de cultura de Caldas, Luis Fernando Rosas, a la ex gerente del Fondo Mixto, Carmenza Galvis y a la Arquitecta Luz Marina Gaitán, por supuestas irregularidades en la construcción del Teatro Cuesta del municipio de Riosucio.

Los delitos por los que eran acusados era por peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. El juzgado, en las últimas horas dicto fallo absolutorio.

Hechos de este caso

La Fiscalía cuestionaba a los acusados del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaria de Cultura y el Fondo Mixto de Caldas para la construcción del teatro por valor de 150 millones de pesos y que posteriormente, el Fondo Mixto contrató con el municipio de Riosucio la ejecución de las obras con un pago inicial de 69 millones de pesos y un pago posterior de otros 69 millones cuando se hiciera la interventoría de la obra, pero sustrajo por gastos de administración 12 millones de pesos; además de que el segundo pago se hizo apenas cuando el fondo entró en liquidación.

Afirmaba el ente acusador que en tal sentido el Fondo Mixto no ejecutó el contrato como se lo exigía la Gobernación de Caldas porque no contaba con la infraestructura para hacerlo; además que no se consideraba idóneo porque la entidad fue creada para la promoción de la cultura en el departamento y no para hacer contratos de obra pública, como el teatro.

En cuando a la interventora en este caso, Luz Marina Gaitán explicó el ente acusador que presentó un informe de interventoría sin que comenzaran las obras.