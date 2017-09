Académicos y líderes sociales advierten que en Bolívar no existen registros actualizados del sector agrario 

Foto: Cortesía Alta Montaña.

Tras la sobreproducción de ñame y la falta de compradores que mantiene en crisis a las comunidades campesinas de los Montes de María, organizaciones sociales que trabajan en la zona advierten que la situación es tan grave que ni siquiera existen registros oficiales del número de hectáreas que fueron cultivadas y están pudriéndose en bodegas.

Guillermo Vargas, investigador y académico de los Montes de María, aseguró que la falta de información genera mayor incertidumbre para comprender la dimensión de esta crisis en la economía campesina.

“Se necesita fortalecer y actualizar los datos, esto tiene que estar de la mano con las instituciones, caso de las secretarias departamentales que apropien ese sistema de información y puedan conocer en tiempo real cuales son las características que pueden emanar de una caracterización seria, área sembrada, comercializadores, tiempos… esta información es vital para prever estas situaciones como sobreproducción o afectaciones del verano. Esto debe hacerse con las organizaciones para tener claro qué cultivos están trabajando, de qué forma están cultivando…”, afirmó Vargas.

El ñame es un cultivo que según el académico se da en todos los Montes de María pero que su principal problema es que no se ha masificado su consumo y por lo tanto no ha sido impulsado con políticas fuertes desde el gobierno nacional.

“Los factores ambientales fueron propicios para la siembra, el ñame es un producto tradicional, es prácticamente homogéneo en todos los municipios de Bolívar… El colapso económico se debe también a múltiples factores primero la promoción del consumo de ñame más allá de la economía local, eso tiene que ser acompañado con el MinAgricultura y con los entes territoriales. El ñame es un producto particularmente esencial, tiene muchos beneficios, tiene las competencias para estar en cualquier canasta familiar pero hay que impulsarlo y sostenerlo”, añadió.

Geovaldi Gonzales, líder campesino de María la Baja y Carmen de Bolívar, señaló que la crisis del ñame es reflejo de la ausencia del estado y el desinterés de los gobiernos locales en el sector agrario.

“No hemos encontrado la salida para la economía familiar de nuestros núcleos familiares, es triste que se tomen varias medidas no acorde a las necesidades que tenemos los monte marianos. Yo le pido al gobierno que tome medidas serias, proyectos de impacto. Aquí no estamos hablando de 4 familias sino de más de 4 mil. Si hoy hacemos un ñametón esto no va a solucionar el problema“, añadió Gonzales.

Las más recientes estudio de la fundación Montes de María y la Universidad de Cartagena reveló que solo el 12% de los campesinos de esta región del país tiene acceso a educación técnica para la producción del campo. Esto demostraría que Bolívar en comparación con el resto del país tiene mayores deficiencias en su política agraria.