Académicos sugieren al alcalde (e) concentrarse en combatir la pobreza

Sergio Londoño, alcalde encargado de Cartagena. Foto tomada de la página web www.apccolombia.gov.co

El Centro de estudios del trabajo – Capitulo Cartagena le propuso al mandatario interino fijarse en asuntos más urgentes para la ciudad.

Luego de ser designado, el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, anunció que trabajaría por la seguridad, los megaproyectos y el turismo. Sin embargo, los académicos han reaccionado a esa hoja de ruta y señalan que las prioridades, en este momentos, deben ser otras como la pobreza, desigualdad social, empleo y servicios públicos, indicadores que van en un aumento.

Leonardo Jiménez, director del Centro de estudios del Trabajo – Capítulo Cartagena, las políticas públicas deben atender estos aspectos si quiere brindarle calidad de vida a sus habitantes, “nosotros estamos planteando que las prioridades en política pública, deberían ser tres a nuestro juicio: Pobreza y desigualdad social, empleo productivo y de calidad, para lograr un verdadero bienestar a los cartageneros”

Según el DANE, los indicadores de pobreza y pobreza extrema están en aumento. En 2015 la pobreza alcanzó el 26,2%, una cifra representada en 247 mil personas. Mientras que en el 2016, ese indicador aumentó a 29.1%. Lo que indica que 47 mil ingresaron a esa condición en ese periodo, una situación que coincidió en el cambio de gobierno en la ciudad de Cartagena.

En cuanto a la pobreza extrema el panorama no es muy diferente. En el 2015, el DANE reportó 40 mil personas en esa categoría viviendo con 3.800 pesos diarios, al año siguiente (2016) aumentaron 15 mil personas más en esa condición.

Según un análisis de Cedetrabajo Cartagena basado en cifras del DANE del 2016, el 64% de la población de Cartagena (1’200.000 de habitantes) está en amenaza de caer en pobreza. “Eso qué quiere decir, que la mitad de los cartageneros está riesgo de ingresar en esta condición”

Otro aspecto que advierten debe ser sometido a consideración es la desigualdad social, para representarla el centro investigativo anotó que la riqueza en Cartagena está muy concentrada “el 1% más rico de la ciudad, es 124 mayor al 10% más pobre de la ciudad, esta última población vive con 3.800 pesos diarios, mientras que ese 1%, vive con 422 millones de pesos al día”

En materia de empleo, los investigadores concluyen que en Cartagena se están creando menos trabajos. Según las cifras recolectadas por esa entidad, en el primer trimestre de 2016 habían 426 mil ocupados, mientras que en el mismo periodo de 2017 hubo 415 mil.

Aunque la tasa de desempleo está en una cifra (9,8%), Cedetrabajo Cartagena aseguró que la administración distrital debe fijar su atención en la generación de empleo de calidad, “en Cartagena hay menos gente buscando trabajo que la media nacional, pasamos del 2016 de 60% de población en edad de trabajar, a 58% en 2017. Las personas inactivas están aumentando, en 2016 habían 310 mil en esa condición, en 2017 hay 325 mil” anotó Jiménez Molinello.

“En un año dejaron de trabajar 11 mil personas, eso se ve reflejado en la tasa de desempleo que aumentó. En 2016 habían 38 mil desempleados, en el 2017 hay 44 mil. Hay 6 mil nuevos desempleados” agregó el director del centro de estudios

Los investigadores concluyen que el enfoque trazado por el mandatario interino no tienen como objetivo combatir la pobreza, aunque no desechan las preocupaciones del funcionario en los otros aspectos de la ciudad que mejora la economía local, pero que no mejora la calidad de vida de los cartagenero