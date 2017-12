Acatamos y respetamos decisión, pero no la compartimos: Director Seccional de Fiscalías

El director de la Fiscalía en Magdalena, Vicente Guzmán se pronunció respetuoso pero en discrepancia con la decisión proferida por el Juez Octavo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Santa Marta, de dejar en libertad al ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo y al suspendido mandatario, Rafael Martínez.

En rueda de prensa, el director de la entidad aclaró algunos puntos derivados de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos que se adelantó en el centro de servicios judiciales.

Ante comentarios que aseguran que el órgano de acusación fue arbitrario y no garantizó el debido proceso de defensa al momento de emitir orden de captura, el funcionario afirmó que “la orden de captura la expide un juez y no la Fiscalía”.

El director de la Fiscalía del Magdalena defendió el trabajo desarrollado por el ente en la etapa de investigación, la cual calificó como sólida.

“La investigación que nosotros tenemos es una investigación que no es corriendo ni es llevada a las carreras, como se ha pretendido hacerle creer a la comunidad y a los medios de comunicación; es un proceso que nosotros hemos venido trabajando paso a paso, cuidadosamente, acopiando material probatorio, medios de prueba técnicos, testimonial y documental”, explicó el director.

Sobre pronunciamientos según los cuales la Fiscalía tiene intereses políticos, Vicente Guzmán fue enfático en desmentir esa posición.

“La Fiscalía no tiene agenda política, el señor Fiscal trae una política muy clara de lucha contra la corrupción y se han dado resultados en todas las partes del país; yo no vine aquí a hacer mandado ni trabajo político, yo tengo una trayectoria de 34 años y de 25 en la Fiscalía, ni hago parte de ningún grupo político, ni de ningún cartel, mi vida en la institución me la pueden revisar”, aseguró.

El director igualmente descartó que el organismo adelante procesos con intereses personales.

“Aquí no se trata, ni hay ningún interés, ni se tienen situaciones personales contra nadie, este es nuestro rol, nosotros estamos aquí para investigar y eso es lo que estamos haciendo; se ha tratado de distorsionar y de crear un mal ambiente con relación al tema de las decisiones que se tomaron, las respetamos pero no las compartimos”, indicó.

Sobre el futuro del proceso, el Fiscal confirmó que ya se radicó la apelación.

“Hay que esperar la apelación, para ver qué decide la segunda instancia, si corrige la decisión del Juez de la primera instancia o lo avala, si lo avala de todas maneras el proceso continúa y viene ya el escrito de acusación, viene la audiencia preparatoria y el juicio, eso significa que ellos siguen vinculados al proceso”, puntualizó el director.