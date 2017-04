Accidente de tránsito deja 35 personas heridas en la vía Bello – Barbosa

Foto: Cortesía

El cuerpo de bomberos del municipio de Barbosa informó que 35 personas heridas, entre las que se encuentran 10 menores de edad, deja un accidente de un bus de servicio público que se dirigía desde el municipio de Bello al municipio de Barbosa al norte del Valle de Aburrá específicamente al parque recreativo conocido como el parque de las aguas.

El cabo Juan Pablo Ochoa del cuerpo de bomberos del municipio de Barbosa indicó que hasta la zona se desplazaron 12 ambulancias, así como los cuerpos de bomberos de Copacabana, Girardota, Bello y Barbosa para atender la emergencia que por ahora no deja víctimas mortales.

Los heridos están siendo trasladados a diferentes centros asistenciales y las autoridades que se encuentran en la zona no registran personas no heridas de gravedad pero sugieren a quien transitan por la zona que lo hagan con precaución ya que en el traslado de las ambulancias al lugar de la emergencia, un vehículo particular que invadió el carril habilitado para los cuerpos de socorro generó un choque que retrasó la llegada de la asistencia al lugar.