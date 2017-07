Con acompañamiento policial volverá a clases joven transgénero en el municipio de Villanueva, Bolívar

Tifany Julieth, una transgénero de 17 años de edad, volverá a este jueves a sus clases a pesar de las críticas e improperios que ha recibido por parte de algunos padres de familia y docentes en la institución educativa donde cursa ultimo año de bachillerato, en el municipio de Villanueva, al norte de Bolívar.

La joven se encuentra con expectativa frente a su regreso a las aulas, donde su retornó será bajo acompañamiento policial y llevando pantalón. Así lo dio a conocer su madre, Diana Pérez, quien acudió a una reunión que se realizó en el plantel educativo en donde estuvieron presentes delegados de la Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar, Alcaldía Municipal, directivos del colegio y habitantes de Villanueva.

“Quedamos en un acuerdo a que ella se iba a presentar con su cabello largo, sus uñas, unos topitos, su camisa y la diferencia es que va a cambiar la falda por el pantalón para evitar que la comunidad la vaya a maltratar o hacerle algo porque esos las amenazas que hay Me dieron un amparo policíaco y yo voy a acompañar a mi hija mañana al colegio porque no se sabe cómo puede reaccionar la gente”, expresó.

Esta madre, no se explica la reacción de algunos habitantes del municipio en contra de su hija, debido a que Tifany fuera de las aulas se vestía conforme a su identidad de género. “Ellos venían viendo a mi hija así, ella se viste de mujer y todo y ella se relaciona con todo el alumnado tanto adentro como fuera del colegio”, apuntó.

Tifany, aunque es consciente de los riesgos y amenazas que hay en su contra por el simple hecho de no ocultar su condición como miembro de la comunidad Lgtbi, asegura que no tiene miedo y que su deseo es volver a las clases para culminar su año escolar.

“Mi año escolar lo espero culminar, voy a ir a clases y pienso llevar la falda pero más adelante, pero por el momento pienso ir en pantalón y voy a buscar a que la gente, los padres entiendan el concepto de lo que es una chica trans”, dijo.

Sostuvo que este incidente no es el primero que se representa en el colegio y que por lo tanto, no va a desfallecer en su lucha, a pesar de los obstáculos que se le presenten en el camino. “Yo quise ir a la reunión, pero mi madre me pidió que no fuera porque muchos me estaban esperando e incluso dijeron que si me veían me iban a dar a garrote. Me van a hacer el acompañamiento policial, se que mi mamá está preocupada pero yo le he dicho que yo no tengo miedo y se que no estoy haciendo algo indebido”, afirmó.

La joven asegura que los ataques hacia ella han provenido, en su mayoría, por personal del colegio más no estudiantes. “Una profesora me llegó a decir de que si yo era marica y que si lo era que no lo fuera en el colegio. Otro profesor más, se puso a decir que el que es hombre es hombre y que por que yo quería ser mujer a la fuerza”, destacó.

Indicó además que tomó la decisión de ir al colegio con extensiones en su cabello y faldas, al observar conductas que eran permitidas por las directivas y que a la vez violaban el manual de convivencia. “Yo tome unas fotos y mostré que al colegio iban estudiantes con franela, con cabello sintético, hombres con aritos, con zapatos de colores. ¿Díganme si eso es cumplir un manual de convivencia?”, recalcó.

Pese al regreso a las aulas, el caso de Tifany todavía no ha culminado debido a que todavía persiste oposición por parte de algunos padres de familia y directivas del colegio. Sin embargo, la institución educativa está obligada a garantizar el acceso a la educación, por lo que está se encuentra bajo vigilancia de la secretaría de educación municipal y departamental, que han advertido que de presentarse otra restricción hacia la menor, se tomarían acciones correctivas e incluso sancionatorias contra las directivas del colegio.