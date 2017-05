Adelantan campañas de prevención en colegios de Cartagena para hacerle frente a juegos falsos

El General Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó en diálogo con RCN Radio, que desde esa institución se viene realizando una serie acciones orientas a evitar que los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, sean víctimas de juegos falsos que se vienen difundiendo a través de redes sociales.

El alto oficial señaló que a través de campañas de prevención y visitas a colegios, se viene informando a la población estudiantil sobre los peligros que este tipo de mal llamados juegos, pueden causar especialmente a sus vidas.

“Digamos que las pruebas que se ponen no necesariamente de generarse daño en el cuerpo. Eso es cuando se está llegando a la fase final de ese macabro juego que incita a otro a causarse daño, a quitarse la vida, pues se está al frente de un homicidio. Aquí no estamos hablando de un juego. Estamos hablando de una actividad criminal”, dijo.

Aunque en Cartagena no hay reportes que indiquen que menores hayan sido víctimas de ese juego, sostuvo que están en alerta y que se están tomando las acciones pertinentes para estas situaciones no se registren en la ciudad.

“No hemos sido alertados por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, pero eso no significa que nosotros no podamos llevar a cabo acciones y trasmitir a través de medios como el de RCN a los jóvenes y a los mismos padres de lo que pueden estar haciendo y hacer seguimiento al comportamiento que tienen los hijos en casa, con los amigos e incluso con la familia”, señaló.

Uno de los frentes de trabajo son las charlas que se vienen realizando en los centros educativos, las cuales no sólo van a dirigidas a docentes y estudiantes, sino también a los padres de familia.

“Yo personalmente me hecho reuniones con los padres de familias en los colegios en donde este tema es un tema central porque hoy los jóvenes están viviendo algo que nosotros en nuestra época no. Hoy hay un estado de vulnerabilidad para los jóvenes, porque antes los padres sabían con quien estaban sus hijos porque había una comunicación física, pero hoy los padres no saben con quién están sus hijos, porque la comunicación es virtual. Los padres creen que por los hijos están en la casa, están a salvo”, apuntó.

El general Poveda señaló que ante cualquier señal de alarma que detecten los padres derivada en cambio de comportamiento de sus hijos, es necesario solicitar ayuda a expertos de la salud así como reportar ante la Policía Nacional, donde lo pueden hacer a través de la Sijin o mediante la pagina web ingresando al CAI Virtual que funciona las 24 horas del día.