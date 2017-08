Adolescente víctima de abuso sexual completa dos días sin recibir atención médica en Cartagena

Foto: RCN Radio.

Una menor de 16 años que fue víctima de abuso sexual por parte de tres hombres en el municipio de Calamar Bolívar, completa dos días en los pasillos del centro médico “Casa del niño de Cartagena” a la espera que su EPS autorice el traslado en ambulancia hasta la sede de medicina legal.

Familiares de la menor contaron que están desesperados porque desde que ocurrieron los hechos, el equipo médico solamente le ha suministrado una pastilla para el dolor y una postday para evitar el embarazo. Sin embargo la adolescente presenta mareos, crisis nerviosas y hasta sangrado.

“La atendieron como a las 2 de la tarde, no hay camilla, no hay silla donde sentarse, dormimos en el piso. Hay muchos pacientes y no hay silla. Hemos estado mal para el caso que ella viene de violación que es tremendo”, dijo la madre de la menor.

La adolescente ha permanecido por más de 32 horas sentada en una silla de hierro a la espera que la EPS Mutual Ser autorice los procedimientos para que reciba la atención médica que requiere.

“Ella en Calamar la atendieron, le hicieron exámenes y la enviaron aquí para que fuera a medicina legal. El médico ayer la vio y pasó a urgencia y no ha pasado más nada, le iban a dar un medicamento y no ha llegado, aquí esperando y nada, esperando que se solucione esto porque la verdad el caso que tuvo mi hija de violación es para que hubiese recibido una mejor atención”, dijo.

Así mismo añadió que han pasado dos días desde que la menor fue abusada y ni siquiera le han prestado atención especialidad, “fui a entregar los papeles y me dicen que debo esperar a que Mutual Ser apruebe la ambulancia para poder ir a Medicina Legal y hacerle los exámenes. El caso ocurrió el domingo en la noche y mire la hora y nada que la atienden, estamos desde ayer en Cartagena“.

El traslado de esta adolescente a Cartagena tardó aproximadamente 2 horas y a su llegada a la ciudad no encontró ni si quiera una camilla para pasar la noche. Según los familiares, tuvieron que recostarse en estas sillas de hierro en la que aún permanecen.

Los hechos

El pasado domingo a las 9 de la noche la joven se encontraba en el parque del municipio en compañía de su novio, mientras conversaban un grupo de 3 hombres motorizados los obligó a subirse con ellos en los vehículos y con armas blancas los amedrentaron. A el novio de la víctima lo golpearon y posteriormente la joven fue abusada por estos delincuentes que aún no han sido identificados por las autoridades.

Con este caso ya son 3 los abusos sexuales contra menores de edad que se presentan en menos de 10 días en ese municipio del nororiente de Bolívar. La comunidad prepara marchas para rechazar estos hechos delincuenciales.