Advertencias sobre el verano emitió la Oficina de Gestión de Riesgo de Villavicenci

Ya llegó el verano a los Llanos y con él los inherentes riesgos que lo caracterizan: incendios forestales, desabastecimiento de agua e insolaciones. La Oficina de Gestión de Riesgo de Villavicencio empezó a hacer campañas de concientización desde ya.



La Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de la capital del Meta emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos con el fin de prevenir situaciones de riesgo o hacer buen uso del agua durante la temporada de verano que se avecina en Villavicencio.

Juan Carlos Guzmán Sánchez, jefe de la dependencia, manifestó que ante el fuerte sol y el calor, las personas deben tener en cuenta que no deben realizar quemas de basuras, no cocinar alimentos al aire libre en zonas boscosas ni en donde se pueden presentar incendios forestales, y no arrojar colillas, envases ni material combustible en las montañas y áreas forestales.

Asimismo, explicó que las personas deben evitar exponerse al sol en los horarios comprendidos entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, para prevenir afectaciones en la piel; hidratarse adecuadamente, usar bloqueador solar y gorra, gafas o sombrilla, evitar que los niños se expongan al sol en piscinas y ríos, o en caso tal, que lo hagan con ropa adecuada.

Guzmán Sánchez agregó que, generalmente la temporada de sequía también trae afectaciones en el suministro de agua potable, por lo que recomendó no lavar antejardines ni vehículos con manguera, almacenar agua en recipientes en caso que se lleguen a presentar cortes en el suministro normal en la ciudad, guardar el agua del último uso de la lavadora para reutilizarla en el hogar, no bañarse más de dos veces al día y al cepillarse los dientes, utilizar un vaso de agua para evitar que el grifo permanezca abierto.

Igualmente, invitó a los ciudadanos denunciar cualquier actividad ilícita o de uso de fuego en las montañas o zonas boscosas, o quemas sin control.