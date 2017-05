Advierten que Cartagena perdería más de $3.000 millones por cancelación de Congreso de la Industria Pornográfica

Foto referencial RCN Radio

Unos 3 mil millones de pesos dejaría de recibir la economía cartagenera, repartidos entre el sector hotelero, turístico y otros servicios relacionados, por la cancelación del Congreso de la Industria Pornográfica que estaba programado a realizarse entre el 10 al 12 de junio en la ciudad.

Así lo manifestó el fundador y organizador del evento, Richard Bedoya, al señalar que “calcula en más de 3 mil millones de pesos los ingresos para la ciudad, esto representados en servicios hoteleros, apartamentos restaurantes, actividades turísticas, transportes, compras y contratación de servicios por parte de los participantes”.

Bedoya insistió que Lal-Expo se concentra en el conocimiento, seminarios y ruedas de negocios con los profesionales de los diferentes mercados, “los profesionales representan áreas tan variadas como pagos en línea, marketing, consultoría, servicios legales, programas de afiliados, estudio de tráfico, redes de publicidad, producción audiovisual, desarrollo web. No solo son las modelos hacen parte de la industria”.

Según sus organizadores del congreso, este reunirá a más de 400 participantes extranjeros que representan empresas de la industria de 33 países diferentes, “interesados en hacer contactos y negocios, algunos vienen desde lugares lejanos como Rumania, Rusia y Luxemburgo, Alemania y Australia”, esto sin mencionar los profesionales del sector nacional que esperan sean 1.200 personas.

Este es un evento de carácter privado al que sólo pueden asistir por invitación al ser parte de la industria y es financiado por el aporte de las empresas patrocinadoras. Hasta el momento el evento está previsto para que se lleve a cabo entre 10 y 12 de julio de este año, sin embargo ya hay una orden del alcalde para cancelar sus permisos y evitar su realización.

“Lal-Expo no es prostitución, no es pornografía, ni la fomentación de esto, con esto intentamos acabar con el mercado clandestino y la ilegalidad para velar por el negocio en Latinoamérica porque estamos convencidos de que eso es la razón de noticias negativas de unos cuantos que no representan la industria”, concluyó.