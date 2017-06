Aerolínea Viva Colombia suspendió vuelos desde y hacia Cali y Barranquilla

Foto tomada de Facebook: VivaColombia

La aerolínea Viva Colombia suspendió temporalmente los vuelos desde y hacia Cali a partir del próximo 1 septiembre, y del 8 del mismo mes, desde y hacia Barranquilla, con el propósito de ajustar la red de rutas nacionales y ofrecer un mejor servicio a los clientes con las tarifas más bajas del mercado.

De acuerdo con el comunicado de prensa “la aerolínea espera regresar a estas dos ciudades con más rutas y más frecuencias en el 2018”.

Según la compañía, con la llegada de Viva Colombia a Cali las tarifas se han reducido en un 48%, al mismo tiempo que se transportan 62 mil pasajeros mensuales.

Nidia Morales, dijo que compró 21 tiquetes, entre los meses de marzo y mayo, con el fin de viajar a San Andrés entre el 1 y 10 de enero del 2018, pero el vuelo fue cancelado.

A su vez, agregó que “la empresa me informó que me reembolsa los 4 millones 500 mil pesos, pero lo delicado es que ya pague el alojamiento en la isla, y si desisto del contrato, me cobraran el interés correspondiente. También me ofrecieron otras rutas que yo no adquirí”.

También, explicó que los tiquetes los compró con tarjeta de crédito, y naturalmente, le están cobrando el valor de los intereses.