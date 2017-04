Agencia de Seguridad Vial: no hay grietas ni riesgo de deslizamiento en autopista Medellín-Bogotá

Foto de Devimed

Con equipos especiales de monitoreo y un grupo de profesionales, las autoridades se mantienen atentas en varios puntos de la autopista Medellín-Bogotá, especialmente en el kilómetro 14+350. Aunque las lluvias han aumentado en el Oriente de Antioquia, hasta ahora no se detectan movimientos de terrenos en el lugar.

El gerente de la Agencia de Seguridad Vial del departamento, Carlos Molina, aseguró que el sitio está en “absoluta normalidad”, pero aclaró que están muy atentos por los estragos que podrían surgir por la ola invernal que afecta a varias regiones del país.

“Darle total tranquilidad a la comunidad, no hay riesgo de deslizamiento, pero hay que estar preparados, no se ha manifestado ningún problema en la vía, pero estamos preparados. Por eso tenemos allá unos aparatos que nos están monitoreando las 24 horas del día para estar pendientes de que no nos vaya a ocurrir ningún deslizamiento “.

Tras la muerte de 16 personas en el derrumbe de la autopista Medellín-Bogotá ocurrido hace seis meses, las autoridades mantienen rigurosos monitoreos para detectar y evitar posibles movimientos en los terrenos.

El gerente de la Agencia de Seguridad Vial agregó que si se llegara a presentar un cierre de la autopista, ya tienen un plan de contingencia desviando a los vehículos por el alto de Las Palmas, en la variante desde Sancho Paisa y Sajonia.

“No hemos detectado grietas nuevas o algo que nos haga temer, lo que sí hemos venido trabajando es el plan b, la eventualidad, si ese paso se cierre tenemos dispositivos para desviar todo el trafico de carga y pasajeros por Las Palmas, pero hasta hora todo va muy bien, el sitio no presenta ningún riesgo ni ninguna amenaza”.

Al igual que la Agencia de Seguridad Vial, el concesionario Desarrollo Vial del Oriente de Antioquia Devimed también envió un parte de tranquilidad a los conductores que transitan por ese importante eje vial.

La gobernación de Antioquia pidió paciencia a los viajeros que se movilizarán masivamente este miércoles santo y el domingo de resurrección. Los destinos más visitados en el departamento en esta jornada de descanso son el Oriente, Occidente y Urabá.