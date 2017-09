Ni un ahogado más en el río Cauca

Orilla del río Cauca, Foto RCN Radio Cali.

A raíz del ahogamiento de 16 personas desde el año anterior a la fecha en el río Cauca, llevó al gobierno municipal y organismos de socorro a adelantar una campaña para evitar que se sigan presentando este tipo de tragedia.

Por lo tanto la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del Municipio y la Cruz Roja del Valle instalaron a lo largo del jarillón del Rio Cauca seis vallas con el eslogan “Que no seas tú el próximo ahogado” “Prohibido Nadar”.

El titular de la dependencia de atender las emergencias, Rodrigo Zamorano, dijo que se está ahogando una persona por mes, especialmente menores de edad y pidió a los padres de familia estar pendientes de sus hijos, donde están ellos y no enterarse cuando están desaparecidos en aguas de dicho afluente.

Por su parte Edwin Mejía, director Socorro de la Cruz Roja del Valle, dijo “la idea es que le tengamos respeto al río Cauca, lo podemos ver muy tranquilo por encima, pero tiene unas corrientes internas y profundas que son las que ahogan las personas, las que succionan y las que las dejan atrapadas en la parte profunda del río y entonces la idea de nosotros es hacer la prevención y queremos con las vallas, apoyar y colaborar en ese sentido”.

Además de las vallas, se entregaran plegables con información de las actividades que se han realizado y pidiendo a la comunidad rivereña que se cuiden, que no ingresen al río, que no ande a orilla del mismo, para que no haya más ahogados en el río Cauca a la orilla del jarillón.