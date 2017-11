Ajedrez al parque llega a Sabanagrande este fin de semana

Foto archivo RCN Radio

Este sábado 18 de noviembre el juego ciencia tendrá como epicentro a Sabanagrande. La plaza principal de esta bella población se vestirá de gala a partir de las 10 de la mañana cuando los tableros, y las piezas blancas y negras, compuestas por peones, alfiles, torres, caballos, reinas y reyes, comiencen a moverse al compás de los intereses de los 100 ajedrecistas inscritos para esta jornada.

En esta parada, como en todas las que comprenden esta tercera edición de Ajedrez al Parque RCN, competirán deportistas de las categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y mayores; en las ramas masculino y femenino.

Quienes resulten ganadores en sus respectivas categorías obtendrán un gran botín: cupo directo a la final que se desarrollará en la Plaza de la Paz, el próximo 16 de diciembre; en donde competirán con los otros campeones de las 12 jornadas semifinales.

La organización del evento entrega a cada participante un kit de competencia el cual incluye: camiseta, gorra, juego de Ajedrez profesional y certificado de participación.

Y los campeones de campeones, como premio especial, recibirán una tablet.

El certamen de este año inició el 23 de septiembre, en el parque la Electrificadora, ubicado al norte de Barranquilla, pero en su recorrido estableció visitas a diversos municipios del departamento del Atlántico, entre ellos Galapa, Soledad, Palmar de Varela y Campo la Cruz, poblaciones que ya vivieron la fiesta de esta disciplina deportiva.

En la recta final de Ajedrez al Parque RCN 2017 quedan pendientes, además de Sabanagrande, Ponedera, Santo Tomás y Sabanalarga.