Ajedrez al Parque RCN 2017 se disputará en el parque los Andes en Barranquilla

Foto de RCN Radio.

Este sábado 7 de octubre tendrá acción Ajedrez al Parque RCN en la capital del Atlántico, luego de tener estación el fin de semana anterior en la bella población de Galapa. Los deportistas realizarán las partidas, a partir de las 10 de la mañana, en el Parque Los Andes, que está ubicado en la carrera 27, entre las calles 61 y 63.

Esta será la tercera jornada de este año, y la segunda que tiene lugar en nuestra ciudad; la primera fue realizada en el Parque de la Electrificadora, en la apertura de Ajedrez al Parque RCN en este 2017.

De esta jornada saldrán 8 campeones de las categorías que están en competencia: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y mayores. Asimismo, los campeones de las 12 paradas agendadas, disputarán la gran finalísima que está programada para el 16 de diciembre, en La Plaza de La Paz.

En esta oportunidad, como en todas las paradas programadas, 100 amantes del “Deporte Ciencia” utilizarán sus mejores movimientos de las piezas blancas y negras, para tratar de doblegar a sus rivales en cada ronda y, de esa manera, tratar de asegurar un cupo a la final de Ajedrez al Parque RCN.

La organización del evento entrega un kit de competencia a cada deportista que incluye: camiseta, gorra, juego de ajedrez profesional y certificado de participación. Los campeones de la gran final recibirán una tablet, como premio especial.