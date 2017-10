Ajedrez al Parque RCN fue todo un éxito en Galapa

Tal y cual se presagiaba, Galapa respondió a la expectativa como sede de la segunda parada de Ajedrez al Parque RCN, jornada llevada a cabo el sábado anterior en la plaza principal de este bello municipio.

Al evento que inició en horas de la mañana, se dieron cita 98 exponentes del “deporte ciencia”, de ambos sexos, quienes disputaron las partidas asignadas en las categorías sub 6 hasta mayores.

La logística estuvo impecable, y el público local respaldó haciendo presencia como observadores de este festival ajedrecístico, cuyo ideal es masificar esta disciplina en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Asimismo destaca que, Carlos Alberto Silvera, alcalde local, acompañó la jornada y disfrutó de la misma, tanto así que se animó a jugar una partida amistosa con la encantadora Nicoll Martinez, Reina del Carnaval de Galapa, 2018.

La competencia al final entregó ocho campeones, que aseguraron un cupo para la finalísima que se realizará el próximo 16 de diciembre en La Plaza de La Paz.

El cuadro de campeones de esta segunda parada de Ajedrez al Parque quedó de la siguiente manera:

Categoría Sub 6: Daniel Delgado Lara.

Categoría sub 8: Andrés David Sandoval Sandoval

Categoría sub. 10: Fabio Andrés Rico De La Rosa.

Categoría sub 12: Ismael David Rodríguez Berdugo.

Categoría Sub 14: Jeifer Jiménez Brito.

Categoría sub. 16: Faiber Enrique Castaño Torres

Categoría sub 18: Andrés Enrique Manota Gracia.

Mayores: José Luis Manjarrez Terán.

Ahora, este sábado 7 de octubre, los tableros y las piezas blancas y negras llegarán al Parque Los Andes, situado en la carrera 27, entre calles 61 y 63, en la ciudad de Barranquilla.