Ajedrez al Parque RCN llega a Palmar de Varela

Foto: RCN Radio

Siguiendo su recorrido por el Atlántico, Ajedrez al Parque RCN ahora se disputará en Palmar de Varela, hermosa población situada en la margen oriental del departamento. Este sábado 28 de octubre, las piezas comenzarán a moverse a partir de las 10:00 a.m, cuando los deportistas se den cita en La Plaza Principal del municipio.

Esta es primera ocasión en que el evento ajedrecístico se realiza en Palmar de Varela, gracias a la buena voluntad y plena disposición del alcalde Félix Fontalvo Ávila, quien entendió que era una inmejorable oportunidad de generar un ambiente social enmarcado en el “deporte ciencia” que, en el presente impactaría de forma positiva a los habitantes palmarinos y que, además, a futuro podría producir un semillero próspero en esta disciplina.

Por igual, esta versión de Ajedrez al Parque RCN se ha disputado en Galapa y Soledad; y también tendrá estación en Sabanalarga, Campo de la Cruz, Ponedera, Santo Tomás y Sabanagrande.

Los participantes, tanto en masculino como en femenino, 100 en total, compiten en las ocho categorías establecidas: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y mayores.

Los ocho campeones de cada categoría clasifican a la final, que se realizará en La Plaza de La Paz, el próximo 16 de diciembre.

De momento, y luego de las primeras cinco jornadas disputadas, 40 deportistas ya aseguraron un cupo para la gran finalísima.

Ajedrez al Parque RCN se disputa en la modalidad rápida, con partidas de 15 minutos de duración, a cinco rondas.

Los participantes reciben de parte de la organización: camiseta, gorra, juego de ajedrez profesional y certificado de participación.

Los campeones de la gran final recibirán una tablet, como premio especial.