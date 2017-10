Al alcalde le hemos sugerido que termine con empresas que están acabando con la ciudad: presidente Concejo de Manizales

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

Para la “junta directiva de la ciudad”, empresas como People Contact se han convertido en venas rotas que estan desangrando las finanzas del municipio

En diálogo con RCN Radio, el presidente del Concejo de Manizales Víctor Hugo Cortés, exteriorizó su preocupación por el deplorable estado contable de algunas entidades descentralizadas del orden municipal que se insiste en salvarlas o en sacarlas a flote, pese a que ha quedado demostrado que son inviables y que los cuantiosos recursos invertidos en ellas son de dudoso retorno.

Según el señor Cortés Carrillo, desde esa corporación le han hecho al alcalde Octavio Cardona León, una serie de sugerencias tan respetuosas como sensatas, en el sentido de terminar con unas empresas que ellos consideran “están acabando con la ciudad” y con las finanzas del Municipio de Manizales.

“Ellas son: People Contact, que no puede seguir generando pérdidas; hay que liquidarla completamente, sin tablas de salvación porque allí no hay nada que hacer”, estimó el abogado liberal y agregó que la segunda es Procuenca, que es otra entidad que acumula más de 32 mil millones de pesos perdidos y que no se debe mantener, porque no hay posibilidad de recuperar esos dineros a través de los bonos de carbono (Herramienta administrativa utilizada para el control de emisiones de gases de efecto invernadero) de los que habla la Organización de las Naciones Unidas-ONU, porque el procedimiento no se hizo como se debía y en su opinión, no se le pueden seguir invirtiendo dineros a esas empresas.

El presidente de la corporación edilicia manizaleña insistió en que hay que hacer unos cabios significativos y expresó al respecto que el Cable Aéreo, por ejemplo, también merece una revisión y someterlo a una valoración fuerte.

Igualmente, se refirió a ASSBASALUD y dijo que a esa entidad de salud pública hay que terminar de hacerle la “reingeniería” de la que se habló en su momento.

“Son simplemente recomendaciones que podemos hacer, porque finalmente quien toma las decisiones es el señor alcalde de la ciudad”, manifestó finalmente Cortés Carrillo.