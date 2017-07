Al menos 18 lanchas han sido sancionadas en Cartagena durante temporada turística de mitad de año

Foto: RCN Radio

Las autoridades marítimas de Cartagena advirtieron que durante el inicio de este puente festivo fueron identificados conductores de lanchas turísticas, quienes estarían poniendo en alto riesgo la seguridad marítima por navegar bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo al capitán del puerto de Cartagena, el comandante Pedro Jair Prada, al menos 18 embarcaciones han sido sancionadas por incumplir las normas de seguridad, como el porte de salvavidas y la falta de documentación.

“Situaciones que se han presentado en la inspección de las embarcaciones; algunas que no están matriculadas para realizar el transporte de pasajeros, se han encontrado pilotos o capitanes que han ingerido bebidas alcohólicas, lanchas que no cumplen con las normas marítimas, que no han sido inspeccionadas… Van 18 embarcaciones sancionadas y 15 inmovilizadas”, aseguró el comandante Prada.

Según las autoridades, de incumplirse las normas de navegación se estaría poniendo en riesgo la seguridad en el mar, lo que implica exponer la vida de las personas que se movilizan por estas embarcaciones.

Los operativos de control al zarpe de lanchas turísticas, los realizan más de 50 inspectores y 6 lanchas de la Armada Nacional.

“La Armada Nacional con la Dirección Nacional Marítima está realizando operativos diarios para controlar el zarpe e ingreso de embarcaciones a Cartagena, en este año se han movido más de 220 mil turistas”, añadió.

Durante esta temporada turística se han presentado al menos 18 mil zarpes de embarcaciones turísticas desde el puerto de Cartagena. El principal destino de estas embarcaciones corresponden a las islas del Rosario, Tierra Bomba y Barú.

Condiciones marítimas de este puente festivo

Por su parte el Centro de Investigaciones Oceanográficas Hidrográficas del Caribe dio a conocer que no se prevén malas condiciones meteorológicas durante ese fin de semana. Sin embargo advirtió que las embarcaciones no deben navegar después de cuatro de la tarde, debido a que a partir de esa hora se intensifican los fuertes vientos y por ende el oleaje.

“Nos encontramos con unos vientos entre 10 a 15 nudos, esto nos genera condiciones propicia para la navegación. Habrá lluvias ligeras, nubosidad pero esto no representa un peligro… La recomendación es que el regreso por la tarde se haga temprano porque aumenta el viento y el oleaje“, afirmó el teniente de navío, Julio Monroy, director de oceanografía del CIOH.