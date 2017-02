Alan Ruschel, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense, se casará en Brasil

Amor da minha vida, meu anjo terrestre, minha calmaria, todos os dias é motivo de comemoração para mim; comemoração da tua vida, das nossas conquistas, da nossa força e do nosso amor (que ultrapassou barreiras, perrengues e tudo o que é obstáculo.) Tu será meu eterno namorado, meu amor, meu homem, meu tesouro, meu tudo. Obrigada por está aqui comigo e por, junto comigo, jamais desistir da gente. Te amo! E QUE COMECEM OS PREPARATIVOS, PORQUE EM 2017 VAI TER NOIVINHA! OBRIGADA DEUS, POR TAAAANTA GRAÇA! 👰🏽🙏🏼💛@alanruschel

A post shared by Marina Storchi (@marinastorchi) on Feb 15, 2017 at 7:29am PST