Alcalde de Bucaramanga acepta que si hubo contrato firmado por su esposa y uno de sus hijos

Rodolfo Hernández, mandatario de Bucaramanga indicó que después de la polémica en donde su hijo iría a recibir una alta comisión por la ejecución del contrato de las basuras siente ahora miedo de que los actos de corrupción le impidan cumplirle a los bumangueses, más allá del temor que le genera que abran investigaciones en su contra.

El mandatario señaló que “si hay una imprudencia, una ingenuidad y un contrato firmado autenticado, pero cero de perder plata, y esto nos hace realizar todas las consultas, autorizaciones y críticas para coger lo que más le convenga a Bucaramanga, a sus habitantes y usuarios”.

“El carrasco con lo que acabó de pasar, entonces vamos a hacer unas consultas, y por eso hable con la directora de la Unidad de Saneamiento Básico para que hagan un estudio de todo, y nos den un concepto, pero si sale negativo nos tocará seguir con la emergencia y buscar otras alternativas como el reciclaje circular, hago lo puedo, estaba entusiasmado después de 14 años de convertir la basura en energía eléctrica pero no se pudo” agregó Hernández.

“Entiendo de que tengo mi propio miedo, no miedo a que me judicialicen sino miedo a que la gente interprete que es una traición al compromiso que tengo con la comunidad de derrotar la corrupción en todas sus expresiones, ese miedo si lo tengo, de quedar mal, por eso duermo como un niño chiquito, como un senador por la Guajira, no tengo sobrecargas emocionales sobre cosas que yo no he hecho” indicó el alcalde de Bucaramanga

Sobre el contrato fallido de las nuevas tecnologías para el relleno sanitario El Carrasco, el mandatario indicó que algunos comentarios han intentado arrodillarlo ante la corrupción y aseguró que no lo permitirá