Alcalde de Bucaramanga no le teme a posibles investigaciones por participar en política

Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga respondió de nuevo al Partido Liberal que no le preocupa que lo señalen de participar en política y mucho menos que los entes de control lo investiguen.

“Si ellos utilizan todos los poderes que tienen para pedir cuotas en la Procuraduría, para utilizarlas como martillo a los que lo critican que lo hagan, está demostrado, piden a la Procuraduría para que martillen a los que no piensan como ellos, eso es lo que el doctor Serpa me piensa hacer, pues que me lo haga! a mi no me preocupa nada de eso y no voy a dejar de actuar con el mandato que me dejo la ciudadanía” agregó el Alcalde Hernández.

“Porque para eso estoy en la administración para derrotar el chanchullo, derrotar la corrupción y la politiquería, y eso es lo que estoy haciendo; ahora que estoy participando en política si es que no hay candidatos, yo se que hay una ley que me prohíbe tener intervención en política, pero me parece que esa ley es estúpida, eso la tienen que quitar, imagínese que los políticos no pueden intervenir en la política, si soy representante de la política aquí en Bucaramanga como Alcalde por medio de la política, pero eso sí no soy politiquero” señaló Rodolfo Hernández.

El mandatario de los bumangueses agregó “yo no tengo ningún problema personal con el doctor Serpa, lo que tengo es una visión diferente a cómo se administra, y eso se tiene que corregir, ahora si estoy equivocado que me lo digan, porque tengo el apoyo de las redes sociales del 85 por ciento en donde señalan que tengo razón, yo digo una cosa a la verdad no se le puede decir mentiras”.

“Nosotros dentro del abanico de los aspirantes que se presenten, vamos a tomar una determinación al menos con el voto mío, porque es que no me puedo convertir en jefe de debate de ninguno, pero con toda la sinceridad por lo menos por el doctor Serpa, No” agregó el alcalde de Bucaramanga.

Finalmente el mandatario señaló “yo hice la lectura de las redes sociales y la mayoría estuvieron de acuerdo de que se haga el tribunal de la verdad que incentive para confrontar al senador Horacio Serpa, por ejemplo en la carta que le respondí al congresista tuvo 500 mil link de acceso, nunca una respuesta del Alcalde había tenido tanta acogida en la historia, y eso refleja el apoyo de la gente” señaló el mandatario.