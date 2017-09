Alcalde de El Carmen pide a Ecopetrol y Ejército garantizar seguridad de Oleoducto en la zona

Foto Cortesía a RCN Radio Cúcuta

Edwin Contreras Chinchilla, alcalde del municipio de El Carmen, le pidió a Ecopetrol que garantice la seguridad del oleoducto y de la población cercana al lugar o que evalúe la posibilidad de no bombear más el crudo por este sector.

“Uno quisiera que no se presentaran más atentados y que retiraran ese tubo, que no se bombee más el crudo, pero igual es un negocio y no sabemos como entrar a pelear para que nos retiren esta estructura; Ecopetrol debe estar más atento en sus planes de contingencia y los convenios con la fuerza pública que custodian estos tubos” Expresó Contreras.

Asimismo indicó “La instalación de las redes y atentados al oleoducto no es de ahora, lleva muchos años de estar ahí; de igual manera es algo que ha ocasionado muchos inconvenientes a la población rural porque no es el primer atentado que se presenta, ya en tres ocasiones y los más afectados son los campesinos”

Además, le hizo un fuerte llamado a las fuerzas militares, luego del atentado al tramo del Oleoducto Caño Limón Coveñas, en el corregimiento de Guamalito, que mantiene sin el suministro de agua potable a cerca de 4 mil personas en la región.

“Da la casualidad que cuando este tipo de situaciones se presentan, la fuerza pública no está, no sabe uno donde se encuentran, porque este último atentando fue prácticamente donde se presentó el primero el pasado 27 de abril” indicó el mandatario local.

“Le hago el llamado a las fuerza militares para que estén más atentos al trabajo de seguridad, si hay un tipo de convenio, en este caso con Ecopetrol, que sean más cuidadosos ya que la exposición de los tubos facilita a los grupos armados atentar contra ellos”

Contreras Chinchilla, alcalde del municipio de El Carmen, de igual manera le pide a los grupos armados que desistan de estos ataques que afectan el ecosistema y la población de escasos recursos.