Alcalde de Cartagena del Chairá denunció la captura de campesinos como presuntos disidentes

Luis Francisco Vargas, alcalde de Cartagena del Chairá.

El alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Francisco Vargas, manifestó su preocupación porque según él, por ligerezas de la fuerza pública, se ha capturado a varias personas reconocidas de la población, como presuntos integrantes de las disidencias.

De acuerdo con el mandatario, la situación es alarmante porque se está incluyendo a la población civil en el conflicto, lo que nuevamente está generando revictimización.

“Por información de la misma comunidad se me aceran y me dicen que las personas que fueron capturadas en la vereda Lejanías, son personas de bien, son campesinos, mayordomo y arrieros de una finca, entonces esto me preocupa porque estamos incluyendo a la población civil en el conflicto y no están revictimizando nuevamente a nuestras comunidades”, reveló el alcalde.

Sostuvo que “que la población civil campesina que está cansada de esta guerra, la muestran en los medios como personas disidentes, cuando son meramente campesinos de la región”.

Luis Francisco Vargas, alcalde de Cartagena del Chairá, agregó que si sigue la captura de personas inocentes, se podrían presentar protestas y desplazamientos de las comunidades del sector rural.