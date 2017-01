Alcalde de Cartagena estableció condiciones para las grabaciones de Narcos en la ciudad

De acuerdo con el mandatario los lugares insignias, como la torre del Reloj en el Centro Histórico, no saldrían en la serie.Los productores de la tercera temporada de Narcos, de Netflix, aseguran que han tenido inconvenientes para que el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, preste las instalaciones de la ciudad para las grabaciones. Ante eso, el mandatario aseguró que no prestará los lugares insignias de la heroica para que salgan en una producción que haga alusión al narcotráfico, por lo que indicó se buscará llegar a un un acuerdo para que simulen estar en Curazao.

El alcalde advirtió que para garantizar que no saldrá la ciudad amurallada se firmará un contrato; señaló que si no hay compromiso por escrito, no habrá filmación, argumentando que no permitirá que se dañe el nombre de Cartagena cuando su gobierno ha luchado para mitigar ese delito, “con mucho les daría el permiso, pero si firman un documento que asegure que Cartagena no sería sede de drogas en Netfix” concluyo el Alcalde Duque.

Para el alcalde Manuel Vicente Duque es inadmisible que los productores pretendan cargar en Netflix un producción que muestre a Cartagena como escenario de drogas, cuando aseguró que el país ha luchado para combatirlo, “ellos se comprometieron a firmar el documento, pero si no firman no hay filmación”

De efectuarse el permiro, el rodaje empezaría entre el 30 de enero y el 4 de febrero, y las calles del Centro Histórico de Cartagena y algunos barrios aledaños serán el escenario para el rodaje de la tercera temporada de Narcos, de Netflix, que se ubica como la segunda serie más vista de esta plataforma.