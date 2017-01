Alcalde de Cartagena, tranquilo tras compromisos alcanzados para grabación de la serie ‘Narcos’

Foto: Colprensa - Cortesía de Netfix

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, dejó ver su satisfacción tras los acuerdos alcanzados con los productores de la serie ‘Narcos’ de Netflix, que realizarán en la ciudad la grabación de uno de sus capítulos de la tercera temporada, cuyo estreno está previsto para finales de 2017.

El mandatario reconoció que más allá de la producción y que hubiese pensado en Cartagena como locación para grabar, su principal preocupación era el impacto que, una vez se emitiera el capítulo, tuviese para la imagen de la ciudad en el exterior, más cuando de la mano con el sector privado se viene realizando un trabajo de posicionamiento internacional como destino turístico de talla mundial. (Lea también: Serie ‘Narcos’, de Netflix, sí grabará en Cartagena)

“Inicialmente, soy sincero, me preocupé, ya que no queríamos que la ciudad fuera tomada como epicentro de droga. Le hicimos saber a los productores eso y ellos efectivamente se comprometieron y firmaron un documento donde decían que se iba a ser referencia a Curazao y que no comprometía para nada la imagen de la ciudad de Cartagena”, dijo.

Sin embargo, Duque Vásquez envió un mensaje a la producción para que se cumpla con los compromisos contractuales establecidos para el rodaje en la ciudad, donde el más claro es que no aparezcan lugares reconocidos y de alto valor turístico que son escenarios distintivos de la promoción internacional, tanto de Cartagena como de Colombia.

“Hay un documento escrito, sean comprometido en eso y de no cumplirlo, nosotros podremos emprender acciones legales”, afirmó el Alcalde.