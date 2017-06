Alcalde de Bucaramanga ascenderá a funcionarios que denuncien casos de corrupción

Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga / Foto Colprensa

‘No te hagas el de la vista gorda’ es la campaña que Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, ha promovido con los funcionarios de la administración y que busca combatir casos de corrupción.

Premios y ascensos serán otorgados a los trabajadores que informen mediante pruebas los incumplimientos de contratos y sobornos que reciban funcionarios y contratistas.

Martha Galván, vicepresidenta de la Subdirectiva del Sindicato de la Alcaldía, indicó que ésta no es la forma de premiar a quien denuncie irregularidades ya que el ascenso debe ser otorgado por resultados laborales.

“Me parece que se le fue la mano al alcalde, una persona que denuncie con pruebas casos de corrupción no debe ser ascendida, el ascenso según la ley es algo que está establecido de otra manera y no por señalar o ganarse problemas con otro funcionario de la misma administración. Nosotros como sindicatos hemos evidenciado irregularidades pero no por eso hemos pedido ascensos, eso no tiene ninguna lógica”.

A través de un correo, la alcaldía de Bucaramanga informó a los empleados que dispuso de un email para que por esa vía se envíen las pruebas de posibles casos de corrupción y asegura que garantizará total discresión para quien ponga en evidencia a un funcionario o contratista.