Alcalde de Bucaramanga insiste en cobrar impuesto a la telefonía celular

Insistido con la implementación del impuesto a la telefonía celular continúa el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. El mandatario aseguró que pese a que la norma es antigua quiere darle cumplimiento a una ley que según sus abogados debe cumplir durante el mandato.

Indicó que los 11 mil millones de pesos que espera recaudar serían destinados para la construcción de nuevas canchas de fútbol y salones comunales en los sectores más vulnerables de la ciudad.

“El impuesto está puesto desde 1913, lo que pasa es que estamos desarrollando la ley que no la habían desarrollado pensando en que pierden votos. Qué estamos pidiendo, que los que tengamos un teléfonos contribuyamos con un 3 o 4% para hacerle canchas y salones comunales a los más pobres”.

Explicó que no insistirá al concejo municipal para que éste apruebe la implementación del impuesto por el uso a los celulares.

“Pues que no lo apruebe, yo no les voy a rogar, ellos se equivocan si creen que les voy a rogar y si algo, yo voy allá a los barrios pobres y les digo que no se puede hacer porque los señores concejales encargados de generar la caja para que se haga pues no permitieron que se hiciera para que se sigan votando por ellos”.

El concejo municipal y la misma comunidad ha rechazado el posible cobro que tendrían que pagar por usar su celular en Bucaramanga.