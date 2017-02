Alcalde de El Carmen se reencontró con su padre luego de 12 días de secuestro

Foto cortesía

Cristo Humberto Contreras Uribe, padre del alcalde del municipio de El Carmen, Norte de Santander, se rencontró esta tarde con su familia luego de 12 días de cautiverio.

Contreras Uribe, de 67 años, se reencontró con su familia en la ciudad de Ocaña, luego de recibir las primeras atenciones en el lugar donde fue encontrado por las autoridades.

“Me soltaron cerca a un lugar que se llama Las Pitas y me dijeron que caminara, que no iban a responder si otro grupo me tomaba como rehén; caminé y llegué a un vivienda de unos viejos amigos que recordé y ellos me ayudaron”, expresó el señor Cristo Humberto Contreras.

Sobre sus captores el hombre indicó que “no se identificaron quienes eran, que eran un grupo nuevo, oyeron en la radio la droga que necesitaba y me la suministraron; una de las cosas que yo creo que obligó a esa gente para que me soltara es que yo me les revelé y le dije que si me maltrataban no me les iba a aguantar”.

Edwin Contreras Chinchilla, alcalde de El Carmen, también se refirió a la liberación de su padre “me enteré cuando estaba en el despacho, salí a buscarlo donde me afirmaron que estaba y la felicidad más grande al verlo ahí”.

Contreras agradeció “a todos los amigos que nos ayudaron, que oraron con nosotros, a los medios de comunicación pues gracias a su labor los captores de mi padre le suministraron la droga necesaria a mi papá, ahora queda que vaya a casa y descanse”.

Finalmente el mandatario local puntualizó que en ningún momento se pagó por la liberación del señor Contreras.