Alcalde de Ibagué pide que se respete decisión de prohibir megaminería en su municipio

En diálogo con RCN Radio, Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, afirmó que su municipio rechazó la práctica de megaminería a cielo abierto pese a que el Tribunal Administrativo del Tolima declarara inconstitucional el acuerdo municipal que buscaba prohibir la minería en la ciudad de Ibagué.

“La Corte Constitucional dijo al Gobierno que no puede imponer la minería a los municipios cuando éstos no están de acuerdo, y también ha dicho que el Estado no solo es la Nación, sino también los municipios. Nosotros también podemos decidir sobre el subsuelo”, dijo el alcalde. (Lea también: Alcaldía de Ibagué acudirá a acciones legales para reafirmar la prohibición de la minería en el municipio)

Advirtió que el Tribunal no tuvo en cuenta decisiones muy importantes de la Corte Constitucional, y agregó que la Constitución “es clara en el art 311 y 313 en la que se señala que el Estado no es la Nación, el Estado también somos los alcaldes”.

“La locomotora minera propuesta por este gobierno no es la solución que nosotros necesitamos. Nosotros queremos desarrollo sostenible”, cuestionó.

En este sentido afirmó que por motivos que incluyen razones de salud se toma la decisión de no permitir la minería en esa región , “no queremos ser La Guiajira o el viejo cauca, donde las madres están lactando con mercurio a sus menores a raíz de la minería”, señaló.