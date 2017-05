Alcalde (e) de Cartagena no modificará el gabinete del mandatario titular

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, presidiendo su primer Consejo de Gobierno. Foto tomada de la cuenta twitter @AlcaldiaCTG

En su primer pronunciamiento público como alcalde encargado luego de la suspensión temporal de Manuel Vicente Duque, el cartagenero Sergio Londoño Zurek reiteró su voluntad de trabajar en unidad sin modificaciones al gabinete actual y siguiendo la agenda de trabajo el mandatario titular, enfocada en los megaproyectos, seguridad y gestiones ante el Gobierno Nacional.

“Hay un plan de acción diseñado con relación al tema de las construcciones ilegales, como segundo aspecto está la seguridad, con el general Humberto Poveda (comandante de la Policía de Cartagena) vamos a mirar qué está pasando con la ciudad, un mapeo de donde están los puntos críticos, donde está la fuerza pública con los activo del gobierno nacional. Y por último, una revisión de los macroproyectos porque ya unos procesos andando”, dijo.

Londoño Zurek manifestó que no habrá cambios en los funcionarios actuales, “todo lo que hay se mantiene, esto no ha sido más que un mensaje de unidad como lo he ratificado desde ayer. Sin duda alguna, ejerceremos esta encargaduría con unas personas que también vengan a reforzar la confianza de aquí se sientan, pero respetando la continuidad”.

El mandatario encargado reiteró que asume porque designación presidencial y no porque pertenezca a una casa política de la ciudad. “Estoy aquí por encargo del presidente de la república porque soy cartagenero y porque ha considerado mi nombre, estoy hasta el tiempo hasta que el Movimiento Significativo de Ciudadanos Primero La Gente envíe la terna y sea aceptada. No entro en juego político, ni casa político”, señaló.

Otra de las prioridades del mandatario interino será el turismo, manifestó que no permitirá que se malgasten los recursos destinen a este sector. “Los recursos del turismo son preciados y deben generar condiciones sociales para toda la ciudad, y en este aspecto trabajaremos este mes. Cartagena tiene grandes debilidades en la administración del turismo”, puntualizó.