Alcalde de Hacarí crítica a Corponor ante escasos controles a minería en la región

Milciades Pinzón, alcalde del municipio de Hacarí, lanzó un fuerte llamado de atención a Corponor, ante la minería, extracción de materiales de los ríos y la tala de árboles, por parte de empresas, y las cuales están generando un grave daño ambiental en la región.

“En Hacarí se está explotando una mina de oro en el sector de Alto de Banderas en límites con el municipio de Sardinata y nadie dice nada, se le está entregando a consorcios la explotación de os ríos Algodonal y Tarra y no hay controles, hasta el momento no sabemos si es minería ilegal, pero si no lo es, debe ser con el visto bueno de Corponor a quien le pedimos que haya un mayor control” indicó el burgomaestre.

Además dijo “Corponor se quedó corto con los municipios del Catatumbo, porque cualquier personas tala y quema bosques, hace uso del recurso hidrico y no han tomado cartas en el asunto; ellos tienen compromisos adquiridos y convenios con los municipios y su misión es estar pendientes de la utilización de los recursos naturales y la sanción ante su mala utilización”

Pinzón indicó, que no se está realizando ningún tipo de control por parte de la corporación e invitó a su director Gregorio Angarita, para que tome cartas en el asunto, y se garantice la preservación del medio ambiente, el cual se está afectando, considerablemente.

Finalmente, el alcalde de Hacarí, sostuvo que los ríos Algodonal y Tarra, están presentando altos grados de contaminación, debido a la caída de material altamente contaminante y el cual es utilizado en la extradición de oro, que de ejecuta en esta zona del Catatumbo.