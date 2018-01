Alcalde de Luruaco se declara inocente tras ser capturado por los delitos de Homicidio en grado de tentativa en el municipio de Sabanalarga

Agentes de la Dijín a través de la orden No. 0056, capturaron al alcalde del municipio de Luruaco, en el Atlántico, Antonio Roa Montero, por los delitos de Homicidio en grado de tentativa, prevaricato por acción, fraude procesal y peculado por apropiación.

En diálogo con RCN Radio, el alcalde que se encuentra suspendido por la Procuraduría General de la Nación por las investigaciones que se adelantan en su contra por una presunta actuación administrativa tendiente a decretar el abandono del cargo de la gerente del hospital de ese municipio, se declaró inocente de los cargos.

El alcalde Roa Montero señaló que ” Esta orden tiene un error en el delito por el cual se me está deteniendo, porque la orden de captura la tiene el fiscal en sus manos desde el 18 de diciembre de 2017, y ha tenido un mes y una semana de tenerla ‘engavetada’ y en sus manos, y no es posible que no se haya dado cuenta que el delito por el que lo requiere corresponde a homicidio en grado de tentativa esto es una persecución en mi contra”.

El burgomaestre aseguró que este proceso es una persecución por parte del fiscal y su captura se realizó mientras recibía atención médica en el hospital de Sabanalarga.