Alcalde de Manizales advierte sobre vulnerabilidad de la ladera Batallón-Expoferias

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, les pidio a los integrantes del Concejo de Manizales en el acto de clausura del primer período ordinario de sesiones que le ayuden a adelantar el debate sobre un tema que le preocupa de manera superlativa y es el que hace referencia al grado de vulnerabilidad en que se encuentra la ladera desde el Batallón hasta Expoferias, ya que-dijo-en este trayecto hay cerca de 10 deslizamientos importantes y la cuenca de la quebrada que baja por el Alto del Perro, tiene un gran derrumbe que se ubica a unos 150 metros de la piscina olímpica y a menos de 20 metros de las canchas deportivas cerca a Expoferias.



Al considerar que es inaceptable un Plan de Ordenamiento Territorial que no prevenga o que no corrija, recordó que en este sentido le dijo al Presidente Santos que cómo se podía entender que ellos hicieran el mejor trabajo desde el POT, si por ejemplo hoy tienen un edificio en construcción en Manizales, entre el Batallón y Expoferias, donde la Alcaldía no da la licencia, pero tampoco la puede revocar y sobre el lote que están ajustando ya se vino un derrumbe gigantesco.



El mandatario manizaleño destacó la necesidad de revisar el componente medio ambiental del POT, porque considera que va a ser fundamental como nunca antes, porque existen en la ciudad zonas que presentan un riesgo inminente aparte del anteriormente mencionado, como el sector en donde funciona el Colegio San Luis, que está a unos 150 metros de un gran derrumbe; en una cuenca que no tiene menos de 10 deslizamientos de tierra y en donde varios de ellos pasaron por encima de la quebrada que por allí pasa y llegaron hasta el otro lado. También fue enfático en manifestar que el desprendimiento de tierra en el edificio Barcelona no lo provocó la cuenca de la quebrada oriental, sino la cuenca occidental, ya que por el inadecuado manejo de basuras de los ciudadanos, la quebrada se colmató y se fue por encima derrumbando todo el talud de esta edificación. “La Admninistracion tiene que hacer una intervención inmediata, no porque se haya ido el edificio sino porque una de las paredes de la cuenca es responsabilidad nuestra y si no la atendemos ya, 76 familias se quedarán sin vivienda ahí”, agregó el alcalde, al tiempo que señaló que el edificio de al lado comienza a correr riesgo y por eso se deben iniciar tareas lo más pronto posible.

Para radicar el Plan de Ordenamiento Territorial en el Concejo de Manizales, se está a la espera del concepto que sobre el documento emita el Concejo de Planeación Territorial del Municipio, que tiene plazo hasta el 5 de mayo para pronunciarse al respecto. Agotada esta instancia, la corporación deliberativa de la ciudad tendrá 90 días para debatir sus componentes y tomar una decisión, que por la responsabilidad que implica en materia ambiental, prevención del riesgo y ocupación del territorio, será histórica.