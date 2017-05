Alcalde de Manizales, entregó cifras actualizadas sobre el flagelo del transporte ilegal o pirata en la ciudad

Foto: RCN Radio.

El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, en diálogo con RCN Radio, entregó cifras actualizadas en cuanto al tema del transporte ilegal en la capital de Caldas.

“Se detuvieron 41 vehículo UBER en Manizales y no es como lo dice uno de los panelistas, los taxistas no tienen la facultad para retener ninguna clase de vehículos, es la Policía de Tránsito. El tema con la retención de los automotores, no los entrega la alcaldía, los entrega Servicios de Tránsito de Manizales (STM), que es el del consorcio”, dijo el alcalde de Manizales.

Y agregó el mandatario de los manizaleños “hay una cosa en la que sí tiene razón Jhon Jairo Grajales, uno de los representantes de los taxistas, y es que hay un vacío legal. La norma es clara en advertir, el vehículo será objeto de retención, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva; pero resulta que los policías no son autoridades, son agentes de la autoridad. Mientras no se haga efectiva la audiencia, no hay decisión de la autoridad, y qué está pasando, que no se puede practicar la prueba porque piden un aplazamiento y es legal”, añadió el señor Cardona León.

Expresó que en el año 2014, se sancionaron 57 automotores, en el 2015 152 y en el 2016 215.

Aclaró que mientras a los taxistas se les ha bajado el 50 por ciento de las sanciones, a los particulares que prestan el servicio ilegal o pirata les ha aumentado casi el 40 por ciento.