Alcalde de Manizales se refirió a las zonas de expansión y dijo que la discusión la zanjará un pronunciamiento de los jueces administrativos

La Comisión Primera del Concejo aprobó en primer debate la eliminación de varias zonas de expansión de la ciudad, entre ellas, La Aurora, donde se proyecta construir la urbanización tierra Viva; esta decisión es motivo de polémica

En diálogo con RCN Radio, el alcalde de Manizales Octavio Cardona León, se refirió por primera vez a la decisión tomada por la Comisión Primera del Concejo Municipal, que en primer debate la semana pasada votó positivo sólo 4 de las 8 zonas de expansión propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad y eliminar las 4 restantes, entre las que se incluye La Aurora, en donde se pretende construir el proyecto “Tierra Viva”, que desde hace algunos años cuenta con los permisos de ley.

El mandatario local afirmó que en lo relacionado con las zonas de expansión en general, él sólo tiene una discusión y es la jurídica en relación las áreas que están licenciadas, porque a su juicio se tienen elementos jurídicos de uno y otro lado.

En este sentido recordó que hay jurisprudencia que indica que: “lo que tiene licencias, aunque se modifique el POT, las licencias se deben cumplir”. Agregó que esa es la gran discusión, en tanto existen otros pronunciamientos que señalan que: “cuando hay una modificación en el uso de los suelos, según las normativas del artículo 313 constitucional, ello es igualmente válido”.

Por lo anteriormente expuesto, el alcalde considera que para zanjar cualquier discusión, los jueces administrativos deberán pronunciarse y hacerlo porque sí o porque no, debido a que lo puede pedir el constructor, los concejales o la misma ciudadanía. “Alguién lo tendrá que pedir”, expresó Cardona León.

Igualmente fue enfático en manifestar que al márgen de la propuesta presentada por la Administración Municipal, los concejales están en libertad de aprobar las 8 zonas de expansión o aprobar 2 o 6.

“Para mi tranquilidad, creo que el Concejo tiene no sólo las facultades legales, constitucionales, sino también la capacidad técnica, jurídica y de discernimiento, para determinar que es lo mejor para la ciudad”, puntualizó.

Al preguntársele sobre si objetaría los artículos que negaron las zonas de expansión en Comisión Primera, respondió que hoy no puede objetar porque no tiene el proyecto en firme y tendría que revisarlo.

“Tendría que decir de entrada: yo sólo puedo objetar una vez leído el acuerdo y encontrando si las razones por las cuales negaron son antitécnicas; de lo contrario me ajusto… es que yo no tengo problema, ni más faltaba. Hoy no puedo decir si vamos a objetar o no, porque no puedo habalr de lo que no ha ocurrido”.

Así mismo, dijo que la Administración Municipal se ratifica en que las licencias que tienen los constructores no sólo en La Aurora, sino en otros lugares de la ciudad, son a su entender derechos adquiridos que no pueden ser revocados sin el consentimiento expreso del titular, como lo dice el derecho administrativo al respecto.

“Mi gran preocupación es que el Municipio de Manizales no sea objeto de unas demanadas que hipotéticamente tendría que sortear; yo no he dicho que ya perdió, pero creo que aquí hay que hacer las cosas de tal forma que el municipio no sufra menoscabo en sus recursos”, señaló finalmente Cardona León.