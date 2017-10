Alcalde de Manizales tomó posesión a nuevos integrantes de su equipo de trabajo

Foto RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

En esta primera fase de cambios se destaca a la mujer como protagonista de primer orden en la vida administrativa del municipio

En un acto sobrio que contó con la presencia de los medios de comunicación y de algunos secretarios de despacho y gerentes de institutos descentralizados, el alcalde de Manizales Octavio Cardona León, presidió este martes el acto de posesión de 6 mujeres y un hombre que de ahora en adelante pondrán toda su capacidad de trabajo para sacar adelante los programas y proyectos del Plan de Desarrollo pendientes de la actual administración.

RCN Radio, habló con varios de los nuevos funcionarios para conocer cuáles son sus expectativas respecto del nuevo reto que asumen a partir de este momento y para saber en qué enfocarán su orden de prioridades.

Secretaria de TIC y Competitividad, María Magdalena Builes

Para la ex alcaldesa del municipio de Chinchiná, son muchos los retos al tener la oportunidad de trabajar con el alcalde Cardona León, por sus niveles de exigencia, aunque considera que eso está bién porque hay que dar resultados en lo referente al Plan de Desarrollo plasmado y a los planes de acción en qué esta comprometida la alcaldía. Agregó que la secrataría tiene que ver mucho con el cómo impulsar el desarrollo económico de la ciudad y unido a esto, la innovación y las tecnologías de la comunicación que permitan generar mejores competitividades para el Municipio de Manizales.

Secretaria de Desarrollo, Paula Andrea Aguirre

Esta jóven mujer que tiene un importante reconocimiento entre las organizaciones comunales del municipio por el trabajo desarrollado en su favor, dijo que tiene todas las expectativas al asumir su cargo y pretende continuar con los programas y proyectos que adelanta esa dependencia y fortalecer lo hecho hasta el momento. “Espero tener no sólo todo el apoyo y el acompañamiento de la familia de Desarrollo, sino de los líderes comunales de la ciudad”, dijo la nueva funcionaria, quien reconoció que su labor y la experiencia vivida en la base social, serán un aporte fundamental en su gestión al frente de esa cartera.

Secretaria Jurídica, Isabel Cristina Cárdenas

Es la mano derecha del alcalde en asuntos jurídicos y no ocultó la alegría por la nueva responsabilidad que asume. Calificó su nombramiento como un gran reto y un gran compromiso con el mandatario local y con el municipio. Manifestó igualmente, que en la actualidad está tratando de generar unos espacios diferentes para dejar listos muchos procesos especialmente en la parte contractual, teniendo en cuenta la entrada en vigencia proximamente de la ley de garantías. Se refirió al caso de la contratación directa que se presenta en enero orientada a muchos profesionales o a trámites como contratos de arrendamiento que sólo los van a poder ejecutar en ese primer mes del 2.018, y ese ya es un reto en su concepto. Confió en no defraudar la confianza depositada en ella, por el señor alcalde.

Gerente del Cable Aéreo, Herman Loaiza Martínez

Este ex concejal de la capital de Caldas, que viene de prestar sus servicios en Infi-Manizales, dijo que lo primero que hay que hacer es analizar la parte administrativa interna de la entidad y mirar los barrios aledaños al Cable para proponer conjuntamente con el alcalde un Sistema Estratégico de Transporte que pueda acoger a la gente de diferentes sectores. También quiere ir un poco más allá para plantearles a municipios vecinos como Villamaría, Nerira, Palestina y Chinchiná, unas alianzas estratégicas en materia no sólo de movilidad sino de turismo. En este sentido, habló de tener a parte de la tarjeta electrónica normal de pasajero del sistema, un tiquete electrónico del turista, que ofrezca unas condiciones especiales en las poblaciones cercanas. Además, se refirió a un posible convenio a corto plazo con la Policía Nacional, con el fin de brindarle mejor seguridad y mayor confiabilidad a la gente que utiliza el servicio y así tener un control óptimo de todo el sistema.

El alcalde Octavio Cardona agradeció el aporte hecho por los funcionarios salientes, en casi 22 meses de gobierno y dijo que no tiene queja alguna de quienes por alguna razón tomaron otro camino o se desprendieron de la administración.

“Tengo que decirles especialmente a los que llegan, que la tarea no es fácil; ustedes llegan a una alcaldía en la que el reto es muy grande, porque hoy tienen su primer Consejo de Gobierno y quedarán de una vez integrados al equipo, porque desde hoy ya tienen tareas y las oficinas no pueden cerrar”, les manifestó el alcalde y añadió que no le pueden decir al ciudadano que como acaban de llegar se van a tomar una licencia de 15 días o de un mes para conocer la entidad. “Nos toca a marchas forzadas conocer la entidad totalmente y esta semana será más que suficiente para hacer los ajustes”, expresó Cardona León.

“Les informo también; creo que ya lo sabían, que aquí se trabaja sábados, domingos, festivos y en la noche… esta alcaldía no hace pausas”, les reiteró finalmente en la apertura del acto de posesión a sus nuevos colaboradores, el alcalde de Manizales.