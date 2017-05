Alcalde de Medellín ordenó acatar dos bandas que se estarían enfrentando cerca a los colegios

Los “combos” delincuenciales La Libertad y San Antonio serán atacados con mayor intensidad por parte de las autoridades de Medellín, luego de que la Personería delegada para los Derechos Humanos denunciara que los enfrentamientos entre esos grupos armados habrían reducido en un 20 por ciento la presencia de estudiantes en el barrio Villatina.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que ya le dio instrucciones a las secretarías de seguridad y de educación para que no permitan que hayan actores ilegales que interfieran en la educación de los niños. Aseguró que esas bandas ya son “enemigos públicos” que serán atacados por las autoridades.

El mandatario pidió “Que no exista obstáculo alguno para que un niño no pueda ir a estudiar, si hay una banda que genera un problema de estos se vuelve en un enemigo público. Cada que una banda de estas se visibiliza peor le va, yo mismo me pondré al mando de este tema”.

Según las denuncias, la presencia de estudiantes se redujo en un 20 por ciento en los colegios San Francisco de Asís y La Libertad, en donde incluso se tuvieron que recortar las jornadas académicas. En el reporte de la Personería, se advierte que las bandas estarían haciendo presencia cerca a los colegios, lo que atemoriza a los padres y niños.

El alcalde de Medellín agregó que este años se han recuperado mil 441 niños que no estaban inscritos en el sistema escolar, y quienes ya fueron vinculados a los colegios luego de identificarlos con recorridos puerta a puerta en los barrios más vulnerables.