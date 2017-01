Alcalde de Tibú afirma que gobierno no ha notificado si Caño Indio será zona de concentración de las Farc

Luego del informe sobre el estado actual de las zona veredales transitorias para la desmovilización de las Farc, expuesto por el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, se afirmó que la única área de concentración que está por definir es Caño Indio en el Catatumbo.

Alberto Escalante alcalde del municipio de Tibú en diálogos con RCN Radio, manifestó su preocupación por la desinformación que hay respecto a este tema pues en la región se espera la designación de Caño Indio en el Catatumbo como zona de concentración.

“Hasta el momento no nos han definido nada, nosotros conocemos que la próxima semana estará un delegado de la oficina del comisionado de paz para hacer un estudio socio-económico de la zona, pero no se ve más, no se ve interés para que esto avance” expresó el alcalde de Tibú.

A lo anterior sostuvo “No sé si ya se determinó algo en específico, pues no nos notifican, ni nos llaman, hay una reunión pendiente en la zona para definir el tema de los cultivos ilícitos, se había dicho que se tenía un propuesta para los campesinos de la región, pero no se ha concretado nada”

Asimismo el burgomaestre agregó que busca una reunión con el alto comisionado para la Paz con el fin de definir de una vez por todas si Caño Indio será designada o no zona veredal para la concentración de cerca de 400 hombre del frente 33 de las Farc.

“Es difícil hablar con el alto gobierno, estamos tratando de comunicarnos con el alto comisionado Sergio Jaramillo, para ver qué información concreta nos tiene, ellos siempre han dicho que Caño Indio va, esperemos cumplan su palabra”

Finalmente, Alberto Escalante alcalde del municipio de Tibú, sostuvo que la inversión programada para el Catatumbo con el posconflicto, se podría ver frenada por la no designación de Caño Indio como zona de concentración en Norte de Santander.