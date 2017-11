Alcalde Yopal: es dramático lo que recibimos, a punto de la bancarrota

Foto tomada de la cuenta en Twitter: @leo_puentes

El alcalde electo René Leonardo Puentes, de la coalición entre el Polo y la Alianza Verde en Yopal, recibió la cartera del municipio y aseguró que la Alcaldía estaría a punto de la bancarrota.

“Dramático lo que recibimos, una Alcaldía de ir a punto a la bancarrota, tenemos problemas gravísimos de recaudo; se redujo, de acuerdo a la caja de compensación, una reducción del 60%, dada la crisis del sector petrolero; nos priva del acceso a esos recursos que hace cinco años llegaban a cantidades significativas”, explicó Puentes en diálogo con RCN Radio.

René Leonardo Puentes, nuevo alcalde de Yopal

Este panorama lo justificó con los anteriores problemas de corrupción y malos manejos que se dieron hace algunos años; un ejemplo de ellos fue la financiación del acueducto de Yopal que aún no se termina y genera problemáticas en el servicio.

“Era una economía que podía avanzar y mantenerse vigente, una dinámica al servicio del sector petróleo. Tenemos algunos avances pero hay que hacer esfuerzos enormes”, indicó el Alcalde electo.

Asímismo, Puentes reveló más cifras de la crisis financiera, teniendo en cuenta que la salud y la educación también tiene un déficit.

Para el cierre de este año se espera un déficit de 30 mil millones de pesos y hay deudas con los bancos de aproximadamente 25 mil millones de pesos. Entre tanto, en el sector salud y educación hay deudas de 10 mil millones de pesos y finalmente, sobre el acueducto, hay un déficit de cerca de 30 mil millones.

“Eso de que Yopal sin agua no es cierto, hay intermitencia en algunos sectores, pero tiene que ver más con las dificultades de otras obras. Tenemos que terminar unas obras de reconstrucción para garantizar el suministro permanente en el centro de Yopal, es una tubería que hace 2 años se rompió y no me explico por qué no se ha construido”, aseguró.

El reto principal de Puentes es rescatar la confianza de los habitantes de Yopal, teniendo en cuenta que solo votó el 48% de los sufragantes asistieron a las urnas. Además, cree que el escenario es adverso y debe responderle al 33% de los yopaleños que creyeron en él.