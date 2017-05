Alcaldes del Área Metropolitana critican Pico y Placa de Cúcuta

Los alcaldes de Villa del Rosario y de Los Patios coinciden en rechazar la medida de pico y placa en la ciudad y amenazan con retirarse del área metropolitana de Cúcuta.

El alcalde del municipio de Villa del Rosario Pepe Ruíz dijo a RCN “me extraña que cada vez que les conviene, nos llaman a los demás mandatarios para tomar decisiones que les afecta a la ciudadanía y en esta oportunidad no nos consultaron para nada, cuando diariamente los habitantes de mi municipio vienen a Cúcuta”.

Dijo que el año anterior pagó 500 millones de pesos al Área Metropolitana en materia de impuesto y no ha visto la respuesta oportuna en materia de inversión, mientras no se le tiene en cuenta en decisiones importantes para la localidad “no voy a seguir pagando hasta que no vea la inversión en mi municipio y así lo hare también con corponor, sí me van a sancionar que lo hagan” expreso Pepe Ruíz a RCN.

A esta crítica se unió el alacalde de Los Patios Diego Gonzáles, quien asegura que siempre ha sido la costumbre y obligación del Área Metropolitana de llegar a acuerdos en materia de medidas de tránsito.

“Esta medida de pico y placa, impone la medida desleal que busca llevarse las inscripciones y matriculas a Cúcuta, está siempre había sido una medida que permitía que la comunidad eligiera sin ninguna presión al respecto “dijo a RCN alcalde de Los Patios

Ante el inconformismo de los dos alcaldes, se tiene previsto para el próximo viernes 5 de mayo una reunión con el alcalde de Cúcuta Cesar Rojas y directivos del Área Metropolitana y lograr un acuerdo definitivo