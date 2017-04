Alcaldesa de Chinácota adelanta acciones legales ante decisión de Corte Constitucional

Un fallo de la Corte Constitucional autorizó la apertura de la taberna Barlovento en el municipio de Chinácota, luego de una intensa lucha jurídica.

Nubia Rosa Romero alcaldesa de este municipio en diálogos con RCN Radio, afirmó que ya se adelantan acciones legales para impedir que se reabra este prostíbulo en pleno centro de la región.

Asimismo, la mandataria local aseveró que este fallo está violando el uso del suelo, teniendo en cuenta que no se está respetando el proyecto de ordenamiento territorial.

“La corte no está teniendo en cuenta el uso de los suelos, no les importa el este lugar esté cerca a una institución educativa, yo respeto la decisión pero no la comparto; Además acá habían dos bares, se cerró uno porque no cumplía con los requisitos” expresó Romero.

La alcaldesa dijo “Se adelantarán los operativos pertinentes para corroborar que el lugar cumpla con los parámetros establecidos para ejercer este tipo de trabajos, si la corte nos pide cumplir con la ley, pues ellos lo harán también”

La burgomaestre añadió que este fallo, puede incentivar la trata de blancas y el trabajo de proxenetas no solo en el municipio, sino en todo el departamento.