Alcaldía de Cartagena niega permiso para la realización de jornada taurina

Foto RCN Radio

Los empresarios ya habían descartado un espacio de socialización con la alcaldía, anunciaron acciones contra el mandatario interino por impedir la jornada taurina.

Para ponerle punto final a la polémica, la Secretaría del Interior de Cartagena decidió no permitir la realización del evento taurino programado para la primera semana del año 2018 debido al resultado del informe técnico de la visita a la Plaza de toros. Yolanda Wong, jefe de esa cartera, explicó que el escenario no garantiza la seguridad de los asistentes y que había espacios que presentaban deterioro.

“Han emitido un concepto que detalla que la plaza no presta las garantías para que los cartageneros acudieran allá. El orden público es nuestra responsabilidad, estamos hoy denegando teniendo en cuenta que la plaza no cumple técnicamente para el aforo de un evento de ese tipo hace necesario” expuso Wong Baldiris.

La funcionaria agregó que las gradas no están en buen estado y no puede ser irresponsable en otorgar en ese permiso, “en el informe técnico se observa que tenemos clausuradas dos salidas de emergencia, de acuerdo a unas ubicaciones de la plaza. La enfermería no se encuentra en condiciones y esto es fundamental porque hay un enfrentamiento entre un ser humano y un animal. No hay garantías para el aforo”

Uno de los cuestionamientos de Hugo Guzman, representante legal de los empresarios, es que el escenario sí es prestado y alquilado para eventos como conciertos de champeta y eventos religiosos, pero no para una jornada taurina. Yolanda Wong explicó que esos permisos son exclusivamente para el ruedo.

“Donde no hay ningún tipo de riesgo, el ruego es un espacio en firme y no tiene ningún problema. El aforo de esos eventos, no es de la totalidad de la plaza, sino solo del ruedo. Eso es lo que nos tiene a nosotros preocupados porque si dabamos un permiso estarían en riesgo unas 18 mil o 19 mil personas, donde no tenemos la garantía que la infraestructura iba a responder satisfactoriamente”

Entre las valoraciones que entrega la Dirección de patrimonio del Instituto de Cultura de Cartagena – IPCC, está que el estado de los pisos de madera de la corona y palcos están muy deteriorados, lo mismo que la barandas y mesa-baranda, que evidencian su fragilidad y riesgo de colapso. La entidad pide considerar los riesgos que representan las plaquetas prefabricadas que se encuentran fracturadas y sin refuerzo en el 25% y el 30% de su aforo.

En caso que se llegue a utilizar el aforo completo de la plaza, se corre el riesgo de que colapse alguna o algunas de esas plaquetas y se presenten consecuencias que lamentar. En caso de utilizar el aforo de manera parcial, las autoridades recomendaron garantizar el aislamiento riguroso de las zonas críticas de las graderías porque el riesgo de colapsar es alto.