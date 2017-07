Alcaldía de Bucaramanga frenó ascensos laborales para quienes denunciaran casos de corrupción

La alcaldía aseguró que se trató de un error de impresión. Foto: Slendy Blanco.

Estancada quedó la campaña ‘No te hagas el de la vista gorda’ la cual prometía premios y ascensos laborales para aquellos funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga que denunciaran casos de corrupción e irregularidades al interior de la administración.

Según Melba Clavijo, secretaria jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga, los afiches que circularon no eran válidos ya que se trató de un error de impresión por lo que los ascensos no estuvieron contemplados en la campaña promovida por el mandatario Rodolfo Hernández.

“En medio de su política de combatir la corrupción, el alcalde ordenó la impresión de unos volantes, luego nos dimos cuenta que sobre el tema de los ascensos obedeció a un error de impresión puesto que antes de hacerse no se verificó la frase, una vez nos dimos cuenta del error decidimos suspender la campaña porque sabemos que para que se dé un ascenso se deben tener en cuenta otros factores”.

Aseguró que por ahora, la campaña no se ejecutará, puesto que según la ley, para ascender a un funcionario se deben tener en cuenta ciertos parámetros y no aquel de denunciar actos de corrupción.

“Por ahora la campaña no se hará hasta que el alcalde no dé la orden de cómo se hará, pero por ahora no se contemplará el tema de los ascensos porque no es así como se plasmó en el afiche”.

La campaña que prometió ascensos y premios para los funcionarios, generó molestias en los empleados y en el sindicato de la alcaldía de Bucaramanga, quienes aseguran que una persona debe ser promovida de su cargo bajo mejoras laborales más no por denunciar irregularidades.