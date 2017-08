Alcaldía entregó subsidios a damnificados por incendio estructural en oriente de Cali

Foto cortesía Bomberos Cali.

La Alcaldía de Cali entregó a las familias que resultaron afectadas por el incendio estructural en Brisas del Cauca – sector La Finca, un subsidio de arrendamiento por $750.000 durante tres meses, mientras se adelanta el proceso de reasentamiento.

Según lo manifestado por Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali, desde el pasado domingo se han entregado 70 mercados, kit de aseo, cobijas y toldillos además de tres ollas comunitarias que se adecuaron con líderes de la comunidad.

“El subsidio será entregado hasta que se logre el proceso de reasentamiento de estas personas, que residían en un terreno de riesgo por su cercanía con el río Cauca, hay que decir que los cheques de la administración no salen sin fondos y los subsidios de alquiler se entregaran con seguridad durante los tres meses”, explicó el funcionario.

Por otra parte en medio de la entrega de subsidios de arrendamiento a los afectados, la comunidad de Brisas del Cauca impidió el acceso de maquinaria especializada para remover el terreno donde persiste un incendio subterráneo y está poniendo en riesgo a varias viviendas.

“La Alcaldía gestionó una retroexcavadora de oruga, porque las máquinas que hay en la ciudad tienen ruedas de plástico y por el calor no podía entrar a la zona afectada, la comunidad no dejó que ingresará y por el contrario dijo que se apagara el incendio de manera mecánica utilizando palas, sin embargo, en esta dependencia manifestaron que esta medida no sería suficiente, ya que el foco estaría seis metros bajo tierra, además la emanación de gases podría generar graves problemas respiratorios a los habitantes del sector”, agregó Zamorano.

Cabe recordar que durante el incendio se quemaron aproximadamente dos manzanas en tu totalidad, en donde se ubicaban 65 techos, de acuerdo con el balance y censo final.