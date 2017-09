Alcaldía de Manizales pidió autorización al Concejo para expropiar lote cerca a la Autónoma

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

Será vía administrativa ante la negativa de su propietario de vender sino le compran el lote completo

En el Concejo Municipal se le dio primer debate al Proyecto de Acuerdo que pretende autorizar al alcalde Octavio Cardona León, para una expropiación vía administrativa de un lote cerca a la Universidad Autónoma, donde se construirá un puente.

Óscar González Montoya, gerente de la Empresa de Renovación Urbana, le precisó a RCN Radio que la expropiación será en el caso que se llegue a dar y no es que vayan a recurrir a ella de inmediato. Es una acción preventiva para tener la facultad de hacerlo y no empezar de cero el proceso, explicó el funcionario.

Sin embargo, luego de la instalación del cuarto periodo de sesiones el lunes de la presente semana, el alcalde Octavio Cardona León, fue más contundente para referirse a esta solicitud a la corporación edilicia: “tenemos que adquirir unas franjas de terreno que están divididas en 4 lotes, de propiedad de 4 particulares diferentes; 3 tienen disposición de vender, pero hay uno que no vende la franja de terreno sino todo el lote y nosotros no podemos comprar un lote que no necesitamos”, explicó el mandatario, y agregó que la Administración lo que requiere es una franja específica de dos carriles y un anden y en este sentido no han encontrado receptividad.

Por eso, de acuerdo con el alcalde, lo que están pidiendo en el Concejo es una autorización para proceder a hacer de manera inmediata, la expropiación administrativa del espacio que se necesita, previa indemnización, cómo según él, lo manda la norma.

El concejal Andrés Sierra Serna, uno de los ponentes de la iniciativa, manifestó que este proyecto es una ventana abierta para que por fin se pueda tener ese puente en el sector de la Universidad Autónoma, que descongestionará la glorieta, ya que en horas pico es “impresionante” el trancón que allí se hace. Según el vocero del Mira, la ciudad no se puede paralizar porque alguien diga que quiere o no quiere vender.

El Proyecto de Acuerdo queda pendiente de segundo debate y se espera que no tenga ningún inconveniente en ser aprobado en el Concejo de la capital de Caldas, si se tiene en cuenta que en este caso concreto el interés general prevalece sobre el particular.